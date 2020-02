Salò: visita guidata con navigazione

La visita guidata nel centro storico ci porterà sulle tracce del passato di Salò. Durante il periodo medioevale, la città divenne capoluogo della prestigiosa confederazione della Magnifica Patria e si abbellì con numerosi edifici e monumenti come la parrocchiale di Santa Maria Annunziata, il Palazzo della Magnifica Patria, la porta civica della Torre dell’Orologio e le mura esterne. Infine, avremo modo di conoscere anche la tormentata storia della Repubblica Sociale di Salò che nelle lussuose ville liberty della città aveva collocato le sedi dei suoi ministeri.



In seguito, ci imbarcheremo su un elegante gozzo Sorrentino costruito a mano per un tour riservato ai partecipanti di Gite in Lombardia. L'esclusiva imbarcazione di Bee Boat ci permetterà di navigare in totale comfort e relax in direzione di Porto Portese, grazioso paesino di pescatori. Dopo aver superato Capo Corno accederemo alla splendida Baia del Vento. Raggiungeremo quindi l'Isola del Garda, un luogo davvero incantevole e unico, la circumnavigheremo e faremo poi rotta verso Salò ammirando dal lago il Palazzo Terzi Martinengo, sede della segreteria personale di Benito Mussolini.