Rovato: workshop vaso in terra cruda

Un workshop per imparerete le tecniche per costruire un vaso di diametro 13 cm in terra cruda insieme a Monica Bispo, artista scultrice che crea oggetti partendo dall’argilla e dalla natura.

Il vaso, minimalista nella forma, non avrà bisogno di essere cotto e potrete concluderlo con una piantina di Orchidea compresa nei materiali.

La progettazione Bispo concretizza la teoria di Fukuoka, biologo e filosofo della minimizzazione degli interventi umani in agricoltura. L’obiettivo del workshop sarà quello di fornire spunti pratici e teorici del mondo della costruzione naturale, potendo poi portare a casa il vostro vaso in terra cruda costruito insieme durante la giornata.

Il processo creativo che Monica Bispo cura dalla progettazione alla realizzazione finale dell’oggetto si manifesta in modo molto semplice: l’idea di un nuovo lavoro si traduce nell’immediata modellazione della materia che, attraverso una serie di sperimentazioni, giunge al risultato finale. Un procedimento nel quale l’imprecisione e il non finito diventano la cifra stilistica, l’occasione di un nuovo punto di vista e di partenza, quasi inaspettato, per intraprendere altri percorsi.



Chi è Monica Bispo

Monica Bispo è laureata in Arte e Design all’Accademia di Belle Arti di Salvador Bahia e diplomata in Restauro degli affreschi e delle Superfici Lapidee presso la Scuola di Restauro ENAIP di Botticino. Nel 2014 ottiene il Master in Progettazione e Conservazione del Giardino e del Paesaggio al Politecnico di Milano. Monica ha familiarità con le diverse tecniche di creazione, comprese quelle antiche, e con i materiali più vari, non solo i più nobili e tradizionali ma anche quelli di derivazione industriale.