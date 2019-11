Rovato: workshop acquerello botanico di natale

Un corso adatto a tutti per avvicinarsi alla natura attraverso lo sguardo, il disegno e la magica tecnica dell'acquerello. Sceglieremo soggetti botanici, foglie o rami, ne studieremo la composizione, il disegno e infine creeremo una cartolina o due ciascuno, come ricordo o regalo natalizio.

Corso per principianti adatto a tutti.



Chi è Giulia Canevari

Giulia Canevari (www.giuliacanevari.com) è un’illustratrice botanica Milanese, residente nella costa ovest dell’Irlanda lavora come insegnante di arte botanica e lavora come agricoltore biologico per Moy House, Lahinch. Si è diplomata allo IED a Milano e ha studiato arte botanica e agricoltura biologica in Irlanda, è sempre pronta a lanciarsi in avventure lavorative che hanno a che fare con la preservazione ambientale.