Rovato: Corso terrarium in damigiana

Un corso pratico ed esperienziale con Alice Delgrosso, meglio conosciuta come Ellis, per imparare l'arte dei giardini in bottiglia. Il terrarium è un vero e proprio ecosistema vivo ed autosufficiente, un elegante oggetto d'arredo per la casa o l'ufficio, una tecnica di coltivazione poco impegnativa e di grande impatto estetico. Il corso di Terrarium in damigiana è adatto anche a chi non ha mai sperimentato questa tecnica, durante la breve introduzione iniziale verrà raccontata la storia di come i terrari sono arrivati ai giorni nostri, il loro funzionamento e le modalità di manutenzione. Tutti i partecipanti costruiranno gli strumenti necessari alla realizzazione e manutenzione del terrario, sperimenteranno la creazione del loro piccolo mondo in bottiglia, scegliendo tra diverse piante e decorazioni.



Alice Delgrosso, Ellis sui Social, (www.instagram.com/i_giardini_di_ellis) ha fatto della sua passione delle piante un lavoro. Tutto è iniziato con la creazione di terrari e giardini in miniatura, attraverso corsi e studi di approfondimento si è specializzata in piante d'interno e green design. Oggi, utilizza la sua conoscenza delle piante per rendere le case e i luoghi in cui viviamo dei posti più belli e piacevoli. Tiene workshop e corsi esperienziali su come progettare spazi con il verde, nelle aziende utilizza le piante a scopo formativo, trasformando il “gioco con le piante” in un momento di riflessione e di crescita in momenti di Teambuilding.