Rovato: Tai Chi sotto le stelle

Martedì 17 Settembre tra i magici giardini di Castello Quistini si terrà una serata aperta a tutti dedicata al Tai Chi “Taiji”, la leggendaria disciplina psico-fisica a metà tra arte marziale e meditazione, guidata da uno dei più grandi maestri italiani: Mario Pasotti (www.mariopasotti.com) dell’accademia Accademia “Budokwai” di Bergamo, che con l’aiuto delle sue atlete vi farà conoscere l’antica arte e i suoi benefici.

Basato su un approfondito studio anatomico del movimento, sul corretto uso della respirazione e sui principi scientifici che regolano le funzioni fisiologiche che regolano il movimento stesso, il Tai Chi “Taiji” è senza dubbio l’arte marziale che più di altri ha influenzato l’odierna interpretazione delle discipline orientali. Sarà un appuntamento da non perdere per tutti coloro che vogliono conoscere questa antica arte e provare l’esperienza di una lezione con uno dei maggiori maestri italiani.





DATA E ORARIO: Martedì 17 Settembre 2019 / h 21,00-22,30

COSA PORTARE: Capo di abbigliamento comodo.

IN CASO DI PIOGGIA: La serata si terrà sotto i porticati o all’interno del grande salone.

PARTECIPAZIONE: € 15,00

