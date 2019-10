Rovato: piante da interno alla riscossa

Tutto quello che dovresti sapere per non uccidere una pianta in casa. Un efficace corso insieme a Davide Floris, fiorista ed esperto di piante da interno, per imparare a conoscere le varietà più adatte e resistenti e controllare che siano sane, dove posizionarle in casa, come scegliere il giusto contenitore/coprivaso (materiale, forma, misure), imparare a conoscere la pianta ed i segnali che ci manda, come dare acqua alla pianta e imparare a capire quando la pianta ha veramente bisogno di essere bagnata, sapere se e quando rinvasare, l’utilizzo del fertilizzante e come evitarne l’abuso, come pulire le piante, lucidante fogliare: si o no, conoscere problemi più comuni delle piante verdi e come risolverli. A conclusione del corso verranno svelati alcuni piccoli trucchi e segreti per avere piante sempre in forma e una casa green anche d’Inverno.



Quali argomenti verranno affrontati durante il corso

- Come acquistare/scegliere una pianta da interno (controllo che sia sana ecc)

- Linee guida per il posizionamento della pianta in casa

- Scelta del giusto contenitore/coprivaso (materiale, forma, misure)

- Imparare a conoscere la pianta ed i segnali che ci manda

- Come dare acqua alla pianta ed imparare a capire quando la pianta ha veramente bisogno di essere bagnata

- Rinvaso: sì o no?

- Il fertilizzante nelle piante di casa. Come utilizzarlo e come evitarne l’abuso

- La pulizia delle piante

- Lucidante fogliare: si o no?

- Qualche piccolo trucco per avere piante sempre in forma

- I problemi più comuni delle piante verdi e come risolverli







DATA E ORARIO: Domenica 10 Novembre 2019 / h 9,30-12,00

ISCRIZIONE: 20,00€ (in regalo pianta a scelta: sansevieria da scrivania oppure pothos oro)