Rovato: corso di coltivazione e potatura delle rose

Come non fare errori nella delicata messa a dimora? Quali sono le cure migliori? E che tipo di potatura richiede? Durante il corso teorico-pratico organizzato dall'az. agr. di Castello Quistini e tenuto dal proprietario del giardino e castello Marco Mazza si potranno imparare i segreti delle rose nello splendido giardino di Castello Quistini dove se ne possono ammirare oltre 1.500 varietà.

Tra le varietà di rose più famose che verranno conosciute meglio nel corso della giornata non mancheranno le rose inglesi del famoso ibridatore David Austin. Conosciute ed esportate in tutto il mondo le rose inglesi hanno rappresentato una rivoluzione nel mondo delle rose e molte di queste si adattano perfettamente al nostro clima mediterraneo.

Questo corso viene organizzato ogni anno per fornire tutti gli elementi utili affinché le rose abbiano la migliore crescita e fioritura in primavera. Diviso tra teoria, in sala con proiettore, e spiegazioni tecniche e botaniche e pratica in giardino, gli iscritti potranno poi scegliere la propria rosa in vaso cimentandosi nella potatura, per poi portarla a casa e coltivarla nel proprio giardino o sul proprio terrazzo.