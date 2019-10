Rovato: corso erbe spontanee commestibili

Sapevi che le erbe spontanee che trovi nei campi si possono anche mangiare? Un corso teorico-pratico tra i giardini di Castello Quistini per scoprire i benefici delle erbe selvatiche che si possono trovare nei campi e nei prati delle nostre campagne e dei loro utilizzi in cucina (insalate, frittate, etc..) e non (tisane). Il corso è tenuto da una vera esperta in materia: Marilena Pinti, titolare dell’agriturismo Catena Rossa a Sarezzo, naturopata ed esperta di erbe selvatiche. Un corso teorico-pratico per dove imparerete a riconoscere, raccogliere, conservare e cucinare le molte erbe commestibili che si troverete tra i giardini del palazzo franciacortino e in tutti i campi e prati di qualunque zona del nord Italia. Ecco l'elenco delle erbe che in questo periodo potrete imparare a conoscere in aula e riconoscere nel giardino del castello: Acetosella, Alloro, Amaranto, Edera terrestre, Fragola, Malva, Menta, Ortica, Parietaria, Piantaggine, Rosa canina, Tarassaco, Topinambur, Vitalba.



PROGRAMMA:

- Parte teorica in sala con proiezioni e dispensa

- Uscita tra i giardini del castello per riconoscere le piante viste in precedenza

- Ritorno in aula per confronti e domande

- Break tisana di erbe