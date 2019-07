Rovato: yoga tra i giardini del Castello Quistini

Una serata dedicata allo Yoga per creare armonia tra corpo e mente, in perfetta sintonia con la natura. Sarete immersi tra i giardini e le collezioni botaniche di Castello Quistini, illuminate in maniera suggestiva da catene luminose. Verrete guidati dal facilitatore Pierpaolo Lombardi dell'Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale Mille Petali in Franciacorta per una lezione Yoga. Una serata aperta a tutti: esperti e principianti.

Cosa portare: Capo di abbigliamento comodo, tappetino o doppia coperta.

In caso di pioggia la serata si terrà sotto i porticati o all’interno del grande salone.