Rovato: rimedi naturali per affrontare autunno e inverno

Martedì 12 Novembre alle ore 20,30 un incontro con la naturopata Monica Benatti che farà conoscere i moltissimi rimedi naturali per aiutare il sistema immunitario a far passare l'inverno senza influenza: miele, propoli, echinacea, oli essenziali, oligoelementi, fitoembrioestratti. Una serata speciale accompagnata da una calda tisana per imparare a conoscere tutto quello che riguarda la prevenzione e la cura delle malattie da raffreddamento utilizzando la Natura.