Rodengo Saiano: Linux Day 2019

Nell'ambito della Giornata Nazionale di Linux e del Software Libero, promossa da ILS, il Linux User Group di Brescia (sito ufficiale www.lugbs.linux.it), in collaborazione con il Lugotto (sito ufficiale www.lugotto.it), organizza il suo ventitreesimo Linux Day, celebrando con l'occasione anche il suo ventesimo anno di Linux Day. La manifestazione ha luogo Sabato 26 Ottobre 2019 presso il musil, museo dell'industria e del lavoro (sito in via del Commercio 18 a Rodengo Saiano, vicino all'Outlet Franciacorta).



La giornata si articola in due momenti:



● dalle 10 alle 12: sessione costituita da brevi talk che introdurranno il tema dell'intelligenza artificiale da vari punti di vista.

10.00 Introduzione

10.05 Back to the AI (Giovanni Turra)

10.25 No Hat Conference, io c'ero (Vincenzo Oliviero)

10.35 Prove pratiche di machine learning (Emilio Magri)

10.50 Il mio primo bot per Telegram (Silvia Cibola)

11.00 Il progetto Common Voice (Luisa Ravelli)

11.10 Pausa caffè

11.25 Sandwich machine (Simone Bignetti)

11.35 Riconoscimento delle targhe, sembra facile (Enrico Donelli)

11.45 20 anni di Linux Day a Brescia

11.55 Domande e saluti

Per ragioni organizzative è necessaria l’iscrizione da effettuarsi mandando una e-mail all’indirizzo linuxday@lugbs.linux.it



● dalle 14 alle 18: stand tematici nei quali chiedere informazioni e provare soluzioni hardware e software libere (progetti presentati nei talk del mattino, miner rig, software libero sullo smartphone, multimedia, arduino, raspberry, configurazione di servizi,...), il tutto sulle postazioni liberamente disponibili e utilizzabili.

Sarà inoltre possibile portare il proprio pc per essere aiutati dai membri del LUG nell'installazione di Linux, di altro software libero, o nella risoluzione di eventuali problemi riscontrati.



La giornata è gratuita e aperta a tutti!





Gallery