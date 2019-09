Manerba: Saperi e Sapori

Domenica 22 settembre, tra le rovine del castello della Rocca di Manerba del Garda, è in programma una giornata medievale all'insegna del gioco e dell'artigianato storico. La manifestazione si svolgerà nell’arco dell’intera giornata, dalle 11 alle 19. Artigiani, arcieri, mercanti locandiere e arditi giocatori in costume medievale accoglieranno grandi e piccini in un mondo fatto di musiche, sapori, giochi e sfide avvincenti.