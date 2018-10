"Resistenza operaia a Berlino": a Brescia l'anteprima nazionale

“Basta con Hitler. Mettiamo fine alla guerra”: era questo il motto dell'organizzazione Saefkow-Jacob-Bastlein, gruppo di resistenti al nazismo composto da circa 500 uomini e donne che operava proprio nella capitale del Reich.

Di questo racconta la mostra “Resistenza operaia a Berlino 1942-1945”, realizzata dal Centro Filippo Buonarroti: verrà presentata questa sera – giovedì 25 ottobre – in anteprima nazionale alla Camera del Lavoro di Brescia, in Via Fratelli Folonari alle 21.

Sul palco interverranno Cesira Pedrini e Antonio Barberini, del Centro Filippo Buonarroti, e con loro lo storico bresciano Marino Ruzzenenti.

“Berliner zum Kampf”, berlinesi alla lotta: questo recitava il volantino di battaglia che veniva distribuito dai partigiani tedeschi. “Salvate ciò che ci è ancora rimasto. Salvate Berlino. Morte ai banditi di Hitler. Nostra è la vita, nostro è il futuro”.