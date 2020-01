Concerto e consegna dei premi al merito scolastico a Borgosatollo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Sabato 08 febbraio ore 20.45 presso il Teatro Comunale di Borgosatollo si svolgerà la serata di premiazione dei ragazzi più meritevoli che si sono distinti a scuola, nello scorso anno scolastico, con i più alti meriti.



La serata vedrà nella prima fase il concerto del Corpo Bandistico di Borgosatollo diretto dal M° Franco Puliafito e dalla Banda Giovanile “B. Chiaf” diretta dal M° Davide Sottini con brani inediti e di grande impatto emotivo. Successivamente la consegna dei Premi al Marito Scolastico.



La serata avrà la presenza oltre che dell’assessore all’Istruzione Marco Frusca, del Sindaco Giacomo Marniga, dei rappresentanti della scuola e i rappresentanti delle due realtà che hanno sponsorizzato questa serata: la BCC Agrobresciano e del Comitato dei Genitori. Saranno premiati i ragazzi che hanno superato l’esame di terza media con 10 o 10lode; i ragazzi che hanno superato l’esame di maturità con 100 o 100lode e i neo dottori che si sono laureati con 110 lode. In totale 12 ragazzi. La serata è ad ingresso libero e gratuito e invitiamo la popolazione a partecipare e a dare il loro supporto a questi ragazzi.



“Scopo della serata sarà in primis quello di presentare alla comunità i suoi migliori studenti e risorse per il futuro e dare loro visibilità e riconoscimento pubblico. Inoltre grazie alla sponsorizzazione della BCC Agrobresciano e del Comitato Genitori sarà possibile dare un contributo economico, che i ragazzi potranno da subito spendere per un loro sfizio o per attività culturali. La piacevole cornice del Corpo Bandistico creerà sicuramente un’atmosfera unica e sempre piacevole. Come Amministrazione Comunale auguriamo a questi bravissimi ragazzi un futuro pieno di gioie e soddisfazioni professionali”. Frusca Marco – Assessore Istruzione Borgosatollo