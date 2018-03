Pisogne: presentazione del libro 'Storia di alberi e della loro terra'

La prima uscita di Alpinismo Molotov Live in terra lombarda. Matteo Melchiorre, già vincitore del premio Mario Rigoni Stern 2017 con "La via di Schèner, dialogherà con Alpinismo Molotov. Si partirà dal suo ultimo libro, "Storia di alberi e della loro terra" (Ed Marsilio) ma l'intento è quello di sconfinare parecchio, di ampliare il discorso, sarà insomma una presentazione molto particolare, una chiacchierata a "banda larga".

Vorremmo capire cosa significa, oggi, vivere in montagna, chi e cosa sono i montanari, se esistono davvero e soprattutto se ha un senso parlare di "ritornanti". Insomma: cos'e la montagna, chi la abita e di quali falsi miti e immaginari continua ad alimentarsi chi la racconta.



Matteo Melchiorre (1981) ha lavorato presso l'Università Ca' Foscari e lo Iuav di Venezia e svolge attualmente attività di ricerca presso l'Università degli Studi di Udine. Si occupa di storia economica e sociale del tardo Medioevo e di edizione di fonti. Autore di numerosi saggi scientifici, dedito alla scrittura letteraria, ha pubblicato: Requiem per un albero (Spartaco 2004, 2007), La banda della superstrada Fenadora-Anzù (con vaneggiamenti sovversivi) (Laterza 2011) e La via di Schenèr. Un'esplorazione storica nelle Alpi (Marsilio 2016, Premio Mario Rigoni Stern 2017 e Premio Cortina 2017).