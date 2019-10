Brescia: “Anemos – la grande traversata delle alpi”, il primo libro di Piercarlo Paderno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

“Anemos” (Edizioni EdiKiT) è la grande dichiarazione d’amore dell’autore per le Alpi e la montagna in generale. Attraverso gli occhi di Franziska protagonista, ci guida in un percorso fatto di villaggi rimasti immuni dal passare degli anni, personaggi in grado di estraniarsi dal mondo e una natura incontaminata, che troppo spesso si scontra con l’umanità. Il viaggio della protagonista non è però solo un viaggio all’insegna della scoperta delle Alpi, è soprattutto il ritrovare le sue origini e quindi se stessa.

Un viaggio di formazione in piena regola. Franziska è una ragazza di Lipsia di diciannove anni. Alla morte della madre, dopo una lunga malattia, si trova senza più nessuno e in preda allo sconforto. Una lettera postuma, però, le racconta un passato a lei sconosciuto e le fa scoprire di non essere sola al mondo. Decide così di partire alla volta dell’Italia e delle Alpi in cerca di tracce di quel passato. Un lungo cammino da Trieste a Nizza, nella speranza di trovare nelle montagne e nei sentieri le risposte che non sa trovare nella sua vita. Giorno dopo giorno scoprirà la montagna, fino ad allora sconosciuta. Un mondo fatto di vette magnifiche, di vallate a perdita d’occhio, di storie di grandi uomini e leggende di fate e gnomi che riecheggiano tra alberi secolari. La montagna le restituirà un pezzo dopo l’altro ciò che la vita fino a quel momento le aveva tolto. Attraverso svariate difficoltà sarà proprio la natura a completare il suo percorso formativo, assumendo quel ruolo ancestrale di maestra e madre. Un romanzo di formazione e al tempo stesso un viaggio attraverso la più bella e affascinante catena montuosa del mondo. Tra ghiacciai, vallate, cime e villaggi, Franziska conoscerà la realtà odierna delle Alpi, fatta di tante piccole storie di quotidiana resistenza e tutela di un patrimonio dell’umanità intera.

«Anemos nasce dalla voglia di raccontare quella montagna che per tanti anni ho frequentato e amato, un mondo dove la natura e la fatica hanno la capacità unica di rimetterti in pace con te stesso e con il mondo intero.» - Piercarlo Paderno - Piercarlo Paderno nasce a Brescia nel 1978. Lavora nell’ambito della comunicazione video e ha alle spalle la regia di un lungometraggio, di due documentari e di cortometraggi che hanno partecipato e ottenuto riconoscimenti a festival nazionali. Raccontare è sempre stata parte del suo lavoro e con Anemos ha voluto ampliare i propri orizzonti, mettendosi alla prova con la narrativa.

EKT Edikit, casa editrice nata da un’esperienza decennale e internazionale nell’editoria musicale, è impegnata nella promozione di scrittori emergenti. La sua missione è quella di divenire un punto di riferimento per gli scrittori esordienti, seguendoli passo per passo nel loro lavoro creativo. Il libro sarà ordinabile sul sito della casa editrice, su ibs.it, e sarà disponibile in tutte le librerie che vorranno esporlo.

Gallery