Pezzaze: halloween in miniera

Assassinii, morti sospette, cunicoli infestati, strane presenze, scene da togliere il fiato... Anche quest'anno stiamo tornando!

Eccoci qui! Finalmente pronti per un'altra fantastica edizione di Halloween in Miniera con "Assassinio sullo Yellow Express" Il famoso trenino giallo della Miniera è diventato luogo di un assassinio. Sulla tratta " Pezzaze - Centro della terra" si è consumato il fatidico misfatto! Chi sarà stato? E come è avvenuto? Scopritelo con noi, accompagnati da investigatori andrete ad interrogare i possibili coinvolti... i personaggi dei film Horror (tra cui Samara, Edwar mani di forbice, Scream e tanti altri!) salendo anche voi sullo Yellow Express!

Ogni 25/30 minuti partirà un gruppo. I primi gruppi, fino alle 21:00/21:30 saranno per famiglie con bambini... quelli a seguire per i più coraggiosi! All'esterno possibilità di mangiare pane e salamina, formaggio fuso, polenta taragna ecc!

Gallery