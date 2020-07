Padernello: passeggiate fra arte, storia e natura

Passeggiate fra arte, storia e natura nel borgo di Padernello: il ponte San Vigilio e il sito dell’antico monastero benedettino di San Vigilio.



Un percorso stimolante che, partendo dal Castello, si snoda prima lungo il Ponte San Vigilio, opera d’Arte in Natura realizzata dall’artista Giuliano Mauri, poi seguendo un sinuoso tragitto nella campagna della Bassa Bresciana.

Si svolge il giovedì e il venerdì nei seguenti orari: dalle 10 alle 11.30; dalle 16.30 alle 18.



Necessaria la prenotazione (posti limitati) e ovviamente la mascherina.

Numero minimo per potersi iscrivere: 2 persone



Per info e prenotazioni

E-mail: info@castellodipadernello.it



L’evento si inserisce all’interno dell’ampio progetto di valorizzazione turistico-culturale Sui passi di Giuliano Mauri, realizzato con il sostegno di Regione Lombardia e del FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale).