Polpenazze: sapori in viaggio arriva in Spagna

Sabato 29 giugno alle ore 18.00 presso l'Osteria Il Cortiletto di Pasquale Tozzi a Polpenazze del Garda (BS - Via Zanardelli, 10) il quinto appuntamento della rassegna "Sapori in Viaggio". Tocca alla Spagna.



Un aperitivo che vuole rendere omaggio alla tradizione di uno dei paesi gastronomicamente più amati al mondo. La cucina spagnola è fortemente radicata nelle tradizioni più antiche ed ha, allo stesso tempo, il merito di aver promosso l'ingresso di prodotti nuovi in Europa. La serata sarà caratterizzata dalla creazione da parte dello Chef di piatti della storia spagnola con un accompagnamento musicale live. La data scelta vuol onorare la festa di San Juan che celebra l'arrivo dell'estate in tutta la nazione iberica. Ogni anno in molte città spagnole si riversano per strada e sulle spiagge migliaia di persone per festeggiare, ballare e bruciare oggetti vecchi come buon auspicio per l'arrivo della bella stagione.



Prima consumazione con tapas euro 10,00