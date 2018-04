Alla scoperta dei momenti di Palazzolo: torna "Le meraviglie della terra del fiume"

Torna per il 7° anno consecutivo la manifestazione “Le Meraviglie della Terra del Fiume”, tra gli appuntamenti più amati e attesi della primavera franciacortina. Tante le novità e le riconferme per questo imperdibile evento ideato dall’Amministrazione Comunale di Palazzolo sull’Oglio, che negli anni ha saputo combinare la valorizzazione di attività e prodotti del territorio con la riscoperta del patrimonio artistico e culturale della città.



L’iniziativa, che beneficia di un contributo economico da parte di Regione Lombardia e del patrocinio della Provincia di Brescia, di East Lombardy - Regione Europea della Gastronomia e del Parco Oglio Nord, è stata resa possibile grazie alla preziosa collaborazione e all’impegno delle associazioni e gruppi di volontariato locali.



Prima novità di questa edizione è la mostra Netsuke. 100 capolavori dalla collezione Lanfranchi, allestita in Villa Lanfranchi in collaborazione e su concessione del Museo Poldi Pezzoli di Milano. Per la prima volta verranno esposti un centinaio tra i più rappresentativi oggetti giapponesi della collezione Lanfranchi, offrendo al pubblico uno sguardo d’eccezione su una cultura millenaria e particolare, quale è appunto quella giapponese. La mostra è visitabile il sabato dalle 16.00 alle 18.30 e la domenica dalle 14.30 alle 18.30.



Tutte le domeniche del mese di maggio, le installazioni artistiche del concorso “MeravigliArti” saranno visibili in diversi luoghi della cittadina, con la preziosa aggiunta dell’installazione urbana “Fishtrack” a cura dell’Associazione LovOglio a contrassegnare il percorso tra i monumenti nelle vie interessate e l’esposizione di fotografie in vari negozi del centro a cura del Circolo Fotografico Palazzolese e dell’Associazione Commercianti di San Fedele.

La mostra fotografica “Scatti della FotoMaratona San Fedele 2017” a cura del Circolo Fotografico Palazzolese sarà invece allestita e visitabile in Castello.

InfoPoint in Piazza Castello e visite guidate a cura degli studenti dell’IeFP Falcone presso l’InfoPoint: La storia del Castello dalle origini ai nostri giorni a cura del CACP.



Ogni domenica sarà inoltre possibile prenotare una visita con degustazione in una cantina di Franciacorta o in un birrificio artigianale che ha ottenuto, di recente, importanti riconoscimenti.

Contatti: Azienda Agricola Ugo Vezzoli in via G. Vezzoli 20 (San Pancrazio) al numero 030738018 - info@vezzolifranciacorta.it oppure Birrificio Palabrauhaus in via A. Kupfer, 57 al numero 030740 2914 - info@pbh-beer.it.

Prenotazione obbligatoria, visita e degustazione € 10.



La ricca programmazione della rassegna prenderà il via domenica 6 maggio alle 14.30 con l’iniziativa “Kiss my Book”, mercatino del libro usato a cura dell’Associazione Kuma in Villa Lanfranchi. Alle 15.30 arte e devozione si uniranno in San Giovanni in occasione della visita guidata di Luca Bressanini, mentre alla stessa ora, nella cappella di San Rocco avrà luogo la lettura “Migule” di Modesto Messali, a cura di TFM Saltuaria. Alle 16.00 premiazione del concorso di installazioni urbane “MeravigliArti” presso la Fondazione Cicogna Rampana.



Nelle giornate del 12 e 13 maggio installazioni e laboratori, musica e spettacoli a cura dell’Associazione Linea Catartica animeranno il Castello con l’iniziativa “Castle Calling”.



Avvio della “FotoMaratona San Fedele 2018” in Castello a cura del Circolo Fotografico Palazzolese, prevista in apertura domenica 13 maggio alle 9.00. Alla stessa ora, esposizione cinofila in Villa Kupfer a cura di Federcaccia, che resterà visitabile per tutto l’arco della giornata. Alle 12.30 momento di allegria e ristoro con la “MagnaPalazzolo” in Piazza Roma, organizzata dall’Associazione Commercianti San Fedele. Visita guidata in San Giovanni alle 15.30 con Martino Cardani, mentre alla stessa ora nella Pieve si terrà l’accompagnamento musicale a cura di Attilio Sottini e dei suoi allievi. Momento ricreativo alle 16.30 nella cappella di San Rocco con il laboratorio per bambini e merenda proposto dall’Associazione Il Club.



Piazzale Giovanni XXIII si vestirà a festa il 18, 19 e 20 maggio in occasione del “Eatinero. Festival del cibo di strada itinerante”, con degustazioni di qualità, musica e intrattenimenti.



Sabato 19 maggio alle 10.00 in Castello si terrà l’incontro “Raccontare la Rocha Magna”, nell’ambito della XX° Giornata Nazionale dei Castelli: appuntamento e mostra didattica a cura dell’Università degli Studi di Brescia



Si inizia invece alle 15.00 domenica 20 maggio, con le visioni immersive proposte dall’Associazione Tabula Rasa presso l’InfoPoint. Alle 15.30 in Pieve accompagnamento musicale di Attilio Sottini e dei suoi allievi. Alle 15.45 nel Teatro Sociale, saggi di fine scuola d’arte teatrale Filodirame, durante i quali non sarà possibile visitare liberamente la location. Alle 17 in Villa Lanfranchi “C’era una volta in Giappone”, netsuke e cultura giapponese a cura di Guido Pontoglio. Alla stessa ora in Castello “Fish Track ESCIcoiPESCI”, camminata surreale a cura di TFM Saltuaria.



Domenica 27 maggio sarà la volta di “SportTiAmo”, giornata conclusiva della festa dello sport palazzolese, con attività in Parco Metelli a partire dalle 9 per tutta la cittadinanza. Alle 14.30 tornerà “Kiss My Book” in Villa Lanfranchi, mercatino del libro usato a cura dell’Associazione Kuma, seguito dalle visioni immersive a cura dell’Associazione Tabula Rasa alle 15 presso l’InfoPoint. Alle 15.30 nella Pieve, accompagnamento musicale a cura di Attilio Sottini e dei suoi allievi. Alle 15.45 saggi di fine scuola d’arte teatrale Filodirame nel Teatro Sociale, che non sarà visitabile liberamente durante lo svolgimento. Alle 16 in Castello, partenza della camminata emozionale a cura dell’Associazione Il Club e merenda a cura dell’Atelier Melograno.



Sabato 2 giugno, grande conclusione della manifestazione con “La Notte delle Meraviglie” dalle 19.00 alle 24.00. Arte, musica, artisti di strada, intrattenimenti e degustazioni si daranno appuntamento tra i monumenti e le vie di Palazzolo sull’Oglio per una delle notti più magiche dell’anno.



Domenica 3 giugno 2a edizione dell’iniziativa enogastronomica “Palazzolo con Gusto”: cena presso Villa Kupfer a cura dell’Associazione Palazzolese Enogastronomica, con possibilità di visita a Torre e Castello.



Ma non solo l’arte, l’associazionismo e il commercio la faranno da padroni nel corso del mese dedicato alla festa patronale di San Fedele, che verrà celebrata attraverso un’attenta programmazione a cura dell’omonimo comitato parrocchiale.



Per informazioni:

Ufficio Cultura Comune di Palazzolo sull’Oglio (BS)

030 7405520 / 030 7405522

cultura@comune.palazzolosulloglio.bs.it

www.comune.palazzolosulloglio.bs.it



Facebook: https://www.facebook.com/Lemeravigliedellaterradelfiume