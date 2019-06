Palazzolo: La notte delle meraviglie

La città di Palazzolo sull’Oglio è pronta a chiudere in bellezza il mese di iniziative della manifestazione “Le Meraviglie delle Terra del Fiume” con il tradizionale appuntamento serale. “La Notte delle Meraviglie” avrà luogo la sera di sabato 8 giugno dalle 19.00 alle 24.00, con un ricco programma di proposte destinato a lasciare tutti a bocca aperta e che interesserà i luoghi chiave e i principali monumenti del territorio, aperti al pubblico anche in orario serale. È una proposta di turismo culturale ed esperienziale, organizzata dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con l’Assessorato al Commercio e diverse associazioni della città, con l’obiettivo di far conoscere e valorizzare il patrimonio storico-artistico del territorio palazzolese.

“La Notte delle Meraviglie” trasformerà la città di Palazzolo sull’Oglio in un grande palcoscenico sotto le stelle, pronto ad accogliere nuove forme sperimentali d’arte di strada dalle più curiose ed eccentriche, in grado di offrire la possibilità di assistere nel corso della serata a una decina di show gratuiti e adatti a un pubblico di tutte le età. Ma le sorprese non sono certo finite. Torna per il secondo anno, nel parco della Villa Küpfer, domenica 2 giugno a partire dalle 19.00 “Gustando Palazzolo”: una cena-degustazione curata e allestita dai ristoratori dell’Associazione Palazzolese Enogastronomica. Una serata ricca di gusto e sapori durante la quale i ristoratori palazzolesi proporranno alcuni loro piatti caratteristici all’interno della cornice dello storico parco. Coupon in prevendita presso tutti i locali partecipanti a € 30.

La serata sarà allietata dagli allievi del Centro di Formazione Musicale “Riccardo Mosca”. Possibilità di visita alla Torre del Popolo e alla mostra “Omo sanza lettere. Architettura, scienze, tecnica dalla Raccolta Lanfranchi nel 5° centenario di Leonardo da Vinci” in Villa Lanfranchi (dalle 18.00 alle 19.00).

A seguire il programma dettagliato delle varie iniziative della notte bianca. “La Notte delle Meraviglie” - sabato 8 giugno Castello: - La storia del nostro castello dalle origini al Settecento, a cura del CACP; Piazza Roma: - mercatino di opere dell’ingegno e dell’artigianato femminile; - proposta aperitivo presso i bar a cura dell’Associazione Commercianti San Fedele; - artisti e spettacoli di strada a cura di MEID Eventi Paola Berton: Hula Hoop LED e Fuoco. Conosciuta come icona de l’Hula Hoop Paola Berton è una performer professionista da oltre dieci anni. I suoi shows sono un’attenta combinazione di tecnica, eleganza e forti effetti visivi. A Palazzolo si esibirà in due show molto diversi tra loro uno di Hula Hoop Led e un grande show finale con il fuoco, assolutamente da non perdere. Raul: Dipinti su Tela con Bombolette Spray. Quella di dipingere con le bombolette spray è una tecnica pittorica contemporanea nata pochi anni fa, ma che grazie a grandi artisti come Raul, solo oggi, riesce davvero a stupire. Duo Papie: Acrobatica Aerea. Uno spettacolo dove protagonista è una grande struttura aerea autoportante. Un viaggio poetico e Acrobatico alla ricerca di una destinazione e di un mezzo con cui viaggiare, due persone arrivate da due realtà diverse, si incontrano e il viaggio ha inizio! Yassin Kordoni: Spettacolo di Micro Magia e Giocoleria e Grande Finale col Fuoco. Yassin Kordoni è un grande artista capace di sdoppiarsi con grande maestria dapprima con uno show di Magia dedicato ai più piccoli, molto coinvolgente in cui l'artista si mette in relazione con il pubblico attraverso le sue incredibili illusioni, per poi chiudere con uno spettacolo dedicato al Fuoco unico nel suo genere, dal forte impatto scenico.

Pieve: - accompagnamento musicale a cura di Attilio Sottini e dei suoi allievi dalle 20.30 alle 22.00; - mostra fotografica “Scatti della FotoMaratona san Fedele 2018” a cura del Circolo Fotografico Palazzolese Piazza Tamanza/Via Bissolotti: - Filodistorie: una città per narrare, spettacolo a cura della Compagnia Filodirame dalle 21.30 alle 22.30 Piazza Zamara: - artisti e spettacoli di strada a cura di MEID Eventi Stefano Papia: Spettacolo di Giocoleria e Ruota Cyr.

Torna a Palazzolo un grande Artista con il suo ultimo spettacolo carico di divertimento e Tecnica circense. Giocoleria con Clavette, Monociclo e un grande finale su Ruota Cyr. Cory: Lo Spettacolo nel Cappello. Giocoleria, risate, sketch e tanto altro...queste sono le strane cose che saltano fuori dai cappelli del giocoliere Cory...!!! Uno show divertente e coinvolgente per tutti i piccoli che vogliono essere grandi, e per i grandi che dentro si sentono ancora come piccoli. Piazza Corte Mura: - artisti e spettacoli di strada a cura di MEID Eventi Pimazzoli Acoustic Duo: Duo Musicale Voce/Piano e Batteria. Un repertorio acustico dove la voce è grande protagonista, grazie a sovraincisioni dal vivo, Pianoforte e Batteria. Piazza Vincenzo Rosa: - artisti e spettacoli di strada a cura di MEID Eventi Compagnia VitaminaEci: Bolle di Sapone. VitaminaEci, il Mago dei Sogni. Un Mago un po’ maldestro non riesce a fare le magie da solo ma con l'aiuto del pubblico riuscirà a realizzare le sue magie fino ad arrivare a creare la formula magica che incanterà grandi e piccini con le sue Bolle Giganti. Cappella San Rocco (Mura): - artisti e spettacoli di strada a cura di MEID Eventi Duo Acustico Manoius Y Max: Duo Acustico Live. Duo acustico dal sapore Latino quello di Emanuela Perina Chitarra/Voce e Massimo Bitasi Cajón/Didjeridoo. Un Mix fra diversi generi musicali tra cui Folk, Pop cantati e interpretati in Spagnolo Italiano Inglese.

Per informazioni: Ufficio Cultura Comune di Palazzolo sull’Oglio (BS) 030 7405520 / 030 7405522 cultura@comune.palazzolosulloglio.bs.it www.comune.palazzolosulloglio.bs.it Facebook: https://www.facebook.com/Lemeravigliedellaterradelfiume

