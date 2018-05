Palazzolo: arriva la notte delle meraviglie, gli artisti di strada invadono il centro

La Città di Palazzolo sull’Oglio è pronta a chiudere in bellezza il mese di iniziative della manifestazione Le meraviglie della terra del fiume con l’ormai tradizionale appuntamento de LA NOTTE DELLE MERAVIGLIE sabato 2 giugno dalle 19.00 alle 24.00.



Novità di quest’anno sarà PALAZZOLO BUSKERS: gli artisti di strada invaderanno per la prima volta il Centro Storico di Palazzolo sull’Oglio!



Ma le sorprese non sono certo finite. Torna per il secondo anno, nel parco della Villa Küpfer, domenica 3 giugno, a partire dalle 19.00 “Gustando Palazzolo”: una cena-degustazione curata e allestita dai ristoratori dell’ APE - Associazione Palazzolese Enogastronomica .



Maggiori info su: http://bit.ly/notte_meraviglie_palazzolo

Palazzolo Buskers https://www.facebook.com/Palazzolo-Buskers-609496776067329/

Gallery