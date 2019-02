Padenghe: "Sapori in viaggio… a casa dello chef"

Pasquale Tozzi organizza, nell’ambiente intimo e famigliare della propria casa e dei suoi locali, dieci esclusivi appuntamenti dedicati alle culture enogastronomiche del mondo. Cina, Irlanda, Giappone, Italia, Spagna, Francia, Messico, Stati Uniti e Finlandia, questi i paesi che verranno rappresentati nella rassegna organizzata dallo Chef e ai quali sarà dedicato un’evento per celebrarli nel giorno di alcune delle loro feste più importanti.

Il calendario

CINA: sabato 9 febbraio alle ore 19.30. La cena intende omaggiare il paese per una delle più importanti festività tradizionali cinesi, il Capodanno. L’anno nuovo sarà identificato sotto il segno animale del Maiale e la serata sarà dedicata proprio a questo.

IRLANDA: sabato 16 marzo alle ore 18.00. In onore del San Patrick’s Day, patrono d’Irlanda, Pasquale propone un happy hour in tipico stile irlandese; un appuntamento leggero ed informale all’insegna del divertimento.

GIAPPONE: domenica 14 aprile ore 19.30. In concomitanza con la fioritura dei ciliegi in Giappone la cena vuol portare a Polpenazze del Garda la storia dell’estremo oriente con piatti tradizionali rivisitati e riproposti dallo chef.

ITALIA: domenica 9 giugno ore 11.30. Il primo dei due appuntamenti dove Pasquale vuole rendere omaggio al suo paese. Un pic-nic sulle colline della Valtènesi per la festa della Repubblica italiana del 2 giugno; una giornata che vuol fare un salto nel passato immergendosi nella natura, pranzando sull’erba all’aperto.

SPAGNA: domenica 23 giugno ore 18.00. Un aperitivo in onore della festa di San Juan che celebra, in tutta la Spagna, l’arrivo dell’estate. L’informalità spagnola legata al calore e alla passione che caratterizzano il paese daranno vita ad un appuntamento semplice ma travolgente allo stesso tempo.

FRANCIA: domenica 14 luglio ore 19.30. La presa della Bastiglia da parte dei cittadini è la festa più importante di Francia. “Vive la France!” sarà una cena all’insegna dell’eleganza tipica del paese d’oltralpe con degustazioni mirate, piatti sofisticati e vini di alta qualità.

ITALIA: giovedì 12 settembre ore 19.30. Secondo appuntamento dedicato all’Italia. Questa volta la location dell’evento si sposta nella piazzetta di fronte al laboratorio di Pasquale Tozzi. Un’atmosfera unica, una cena sotto le stelle tra le vie del paese dove trovano spazio d’esprimersi più chef e pasticceri dando vita ad una cena conviviale dai grandi numeri.

MESSICO: sabato 12 ottobre ore 19.30. La “scoperta dell’America” viene celebrata nel Dia de la Raza e la cena sarà dedicata alle piccanti prelibatezze di un paese vario come quello messicano. Caratterizzato dal paesaggio multicolore, dalle montagne ai deserti, fino alle giungle e alle rovine di popoli antichi il Messico presenta piatti tradizionali famosi e apprezzati in tutto il mondo.

STATI UNITI: domenica 24 novembre ore 12.30. Il “pranzo del Ringraziamento” è una ricorrenza tipica e profondamente radicata nella cultura statunitense. Il simbolo della giornata è il famoso tacchino ripieno, piatto immancabile sulle grandi tavole americane e che rappresenta la gratitudine per quanto ricevuto durante l’anno.

FINLANDIA: domenica 15 dicembre ore 16.00. Una giornata dedicata all’arrivo di Santa Claus. Nell’atmosfera natalizia avrà luogo questa merenda dedicata ai piccoli e non con leccornie finlandesi e dolci rivisitati in chiave italiana.



“Non vedo l’ora di iniziare! Questa rassegna enograstronomica mi entusiasma molto e mi permetterà di far conoscere ai clienti dei piatti tipici con alcune mie rivisitazioni. Oggi il mondo è veramente piccolo, in poche ore si possono attraversare oceani e continenti; la mia volontà è quella di invertire la rotta. Non siamo noi a spostarci ma è la cucina che si trasferisce tra le mie mura. I miei piatti saranno ispirati alla tradizione del paese, i prodotti di prima scelta e il tutto lo vivremo in un ambiente famigliare e intimo” dichiara Pasquale Tozzi.