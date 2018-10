L'acqua del rubinetto: Water Safety Plan

Incontro con ALESSANDRO RUSSO, Presidente Gruppo Cap

Dialoga con Gianluca Delbarba, Presidente di Acque Bresciane

Introduce Gabriele Archetti, Presidente Fondazione Cogeme Onlus



Un incontro di grande interesse quello promosso da Fondazione Cogeme nell'ambito della rassegna Un libro, per piacere! del Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano: mercoledì 3 ottobre a Ospitaletto si parlerà di acqua pubblica con Alessandro Russo Presidente del Gruppo Cap, l'azienda pubblica che gestisce il servizio idrico della città Metropolitana di Milano e che ha ottenuto il riconoscimento di migliore utility italiana.

L’Italia condivide il primato del consumo di acqua minerale in bottiglia con Thailandia e Messico, eppure l’acqua del rubinetto è controllata e di alta qualità. In questi anni, istituzioni, enti di controllo e gestori, hanno sviluppato competenze e tecnologie di altissimo livello investendo in strumenti di pianificazione e di analisi all’avanguardia. L’Italia è oggi in Europa uno dei paesi in cui l’implementazione dei Water Safety Plan (WSP), Piani di Sicurezza dell’Acqua, è più avanzata. Il modello di WSP sviluppato dal Gruppo Cap è diventato punto di riferimento per l’Italia e ha assunto un’indiscussa autorevolezza internazionale sul tema dell’acqua potabile. Alessandro Russo, curatore del saggio “L’acqua del rubinetto” (Guerini e Associati, 2015) farà il punto sullo stato dell’arte dei piani di sicurezza sull’acqua potabile mettendo a fuoco un tema sia di natura sanitaria che geologica e ingegneristica.

L'autore dialogherà con Gianluca Delbarba, presidente di Acque Bresciane; l'incontro sarà introdotto da Gabriele Archetti, Presidente Fondazione Cogeme Onlus. L'appuntamento è per mercoledì 3 ottobre alle ore 21.00 a Ospitaletto, presso la Biblioteca Comunale in via Rizzi 5. L'ingresso è libero e gratuito.

