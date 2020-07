Notturnali: visite serali al Vittoriale

A partire da sabato 25 luglio torna, per il quarto anno consecutivo, il Notturnale, il programma di speciali visite serali che aprono le porte del Vittoriale nel momento del giorno che più ispirò la vita e la produzione poetica di Gabriele d’Annunzio.

I Notturnali quest’anno si caricano di un valore e di un significato ancora maggiori – un ritorno alla vita piena - e saranno realizzati nel pieno rispetto delle regole, per garantire la sicurezza di pubblico e lavoratori.

Le visite consentiranno un percorso completo, dal Parco alla Prioria, passando per il Museo d’Annunzio Segreto, l’Automobile è femmina, la Nave Puglia e il MAS. Quest’anno si potrà ammirare, per la prima volta al chiaro di luna, anche la nuovissima veste del Parlaggio, l’anfiteatro che d’Annunzio a lungo sognò ma che non riuscì a vedere terminato e che oggi, grazie a un finanziamento di Regione Lombardia, è stato finalmente possibile completare con il rivestimento in marmo rosso di Verona, realizzando così finalmente il sogno del Poeta.

L’acquisto dei biglietti sarà possibile sul nostro sito fino alla mezzanotte del giorno precedente alla visita oppure presso la biglietteria del Vittoriale fino alle ore 19:00 del giorno stesso, a seconda delle disponibilità residue.



Costo del biglietto €30 comprensivo di:

visita guidata alla Prioria e al Museo d'Annunzio Eroe;

visita libera al Museo l'Automobile è femmina, al Museo d'Annunzio Segreto, MAS e Nave Puglia.

Ingresso e consegna biglietti dalle ore 21.00, il Parco chiuderà alle 23:30.

Maggiori informazioni su www.vittoriale.it

Per comunicazioni telefonare al numero 0365 296507 / 0365 296513 oppure inviare un’e-mail all’indirizzo segreteriaprogettispeciali@vittoriale.it