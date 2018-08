Notti al Museo: a San Martino della Battaglia la storia prende vita

Cosa può succedere in un museo di notte? Nel suggestivo scenario dei siti museali della battaglia, da San Lorenzo a Ferragosto la Storia si risveglia e rivive, con tanti eventi ed iniziative organizzate dalla Società Solferino e San Martino ed adatte a tutta la famiglia.

Le Notti al Museo cominceranno venerdì 10 agosto con “E quindi uscimmo a riveder le stelle”. A faccia in su dal prato o dall’alto delle terrazze della Torre, i visitatori ammireranno il cielo della notte di San Lorenzo da un’angolazione mai vista. Un Risorgimento da esplorare al chiaro di luna, con visite guidate sotto la volta celeste stellata, tra i campi di battaglia, le armi e le gesta degli uomini che fecero l’Italia.

Sabato 11 agosto sarà una serata dedicata ai più curiosi, animata da racconti spettrali ed insolite presenze con: I misteri della battaglia. Divagazioni guidate, serie, semiserie o forse no: un viaggio tra le Cascine della battaglia e la Torre, tra rovine antiche e suggestioni intramontabili. Un insolito narratore in divisa d’epoca, riporterà i visitatori al 1859. Quali presenze aleggiano ancora in quei luoghi di morte e di vittoria?

Domenica 12 agosto “Alla scoperta del Risorgimento” permetterà ai visitatori di ripercorrere la Storia dalla Seconda alla Terza Guerra d’Indipendenza: il Risorgimento non avrà più segreti per loro, che potranno scoprire in notturna curiosità ed aneddoti sui Musei della Battaglia, sulle armi usate nelle guerre d’indipendenza e sui cimeli raccolti nella mostra temporanea sulla Prima Guerra Mondiale. Un’unica grande Storia.