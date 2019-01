Nave: corsi addestramento cani di doctor dog

Prosegue fino a febbraio il ricco calendario di corsi di gruppo per l’addestramento cinofilo tenuti dall’Istruttore Andrea Grisi. Organizzati in diverse località della provincia di Brescia e aperti a tutte le razze, sono l’occasione ideale per disciplinare il cane, metterlo alla prova con altri, migliorando al contempo la sua dimensione sociale, la condotta, il rapporto con l’uomo e la risposta ai comandi. Il prossimo corso si terrà dal 4 al 27 febbraio (serale, di lunedì e mercoledì) presso l’oratorio San Filippo Neri, via Monteclana 3, Nave. Il calendario completo dei corsi, con dettagli quali località, orari e cosa portare è disponibile sul sito web dell’istruttore a questo link: https://www.andreagrisi.it/