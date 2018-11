Montichiari: il mental coach Stefano Pigolotti presenta "Il tuo destino è sbocciare"

Mental coach del Bester Capital Dubai racing team nel campionato Moto3, imprenditore e giornalista, Stefano Pigolotti sarà domenica 2 dicembre dalle 10.30 al CLOE di Montichiari (Brescia) in via Romero 43 per presentare il suo nuovo libro "Il tuo destino è sbocciare", edizione Vikyanna - Raccolta Skills Empowerment.



Chiamarlo libro motivazionale potrebbe essere fuorviante: quello che ha realizzato Pigolotti è un vero e proprio “manuale romanzato” che punta a far scoprire, in modo pratico e divertente, la forza che risiede dentro se stessi: la consapevolezza di essere capaci di accogliere le sfide con grinta e accettare i propri limiti con serenità, di saper tirare fuori le unghie e i denti ma anche di saper abbandonarsi a momenti di debolezza senza vergognarsi.



Tutto fa parte di un percorso di self-empowerment, letteralmente potenziamento di se stessi, un cammino da intraprendere necessariamente per fiorire nonostante le spine, esattamente come il cactus del libro. Una serie di conquiste, scalino dopo scalino, fatte anche di momenti in cui è paradossalmente importante saper dire anche di no. “Il tuo destino è sbocciare” racconta le vicende del curioso protagonista, attraverso le quali conduce il lettore lungo un cammino fatto di piccoli passi e con un solo obiettivo: la piena consapevolezza di sé. Il volume è stato autoprodotto tramite il brand Vikyanna Agevolatore d’Impresa (https://www.vikyanna.it)



Il self-empowerment da solo non è sufficiente: accanto alla consapevolezza di sé, bisogna lavorare anche e soprattutto sull’importanza del lavoro di squadra. Non sono molti i team che in Moto3 hanno una figura così trasversale, che viene coinvolta nelle strategie organizzative e sportive, nel sostegno diretto ai componenti del team e nello stimolo dei piloti.



Grazie anche al suo contributo, il team si è classificato al quinto posto della classifica generale mondiale del team di Moto3: un risultato di grande prestigio, considerando la giovane età dei piloti. E proprio due di loro sono i protagonisti delle storie più belle.



Il primo è Marcos Ramirez, il pilota più esperto del team, ha centrato tre podi durante l’ultima stagione, che ha concluso al 10° posto della classifica generale del campionato del mondo piloti. Il lavoro fatto su Marcos ha puntato, anche tramite il suo capotecnico, all’aumento della capacità di espressione dell’aggressività in quanto riusciva a esprimerla solo con condizioni ottimali di pista e moto.



Il secondo è Jaume Masià, al primo anno nel team: un pilota dotato di un talento cristallino ma che, a causa della giovanissima età, è abbastanza incostante nell’espressione dello stesso. Ha raccolto ben 76 punti mondiali durante la stagione e si è classificato 13° nella classifica mondiale assoluta di Moto3. Ha inoltre vinto il titolo di miglior rookie 2018 (con tanto di premiazione al FIM Motogp awards 2018).



Nel libro, insomma, l’autore spiega come avere le competenze giuste non sia l’unico elemento da considerare per raggiungere il successo, ma vada corroborato dall’attitudine individuale e dalla capacità di trasferire i propri skill agli altri: self-empowerment + gioco di squadra sono la combinazione vincente. “Senza condivisione,” spiega Pigolotti “siamo solo dei rapaci: ci alziamo la mattina per cacciare la preda che sarà il nostro pasto e basta”.



La gratificazione è uno degli elementi chiave del percorso verso il quale il volume si sviluppa, insieme con la perseveranza e soprattutto con la consapevolezza che ci sono delle cose che non possiamo fare: “Spesso nella mia vita dire NO mi ha portato molta più reputazione. Di yes-man è pieno il mondo. A volte il libro ti dice: no, questo non te lo puoi permettere!”

Gallery