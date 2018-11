Montichiari: Decima borsa di studio "Roberto Tosoni"

Martedì 4 dicembre, alle ore 20.30, presso l'auditorium Gardaforum di Montichiari si svolgerà la cerimonia di assegnazione della decima borsa di studio "Prof.Roberto Tosoni". Garda Vita è un'associazione mutualistica con sede a Montichiari, nata nel 1999 per volontà della BCC del Garda. Dal 2009, la mutua gestisce la borsa di studi intitolata alla memoria del Prof. Roberto Tosoni, indimenticato dirigente scolastico a Ghedi, Carpenedolo e Montichiari.

Questa iniziativa, nata dalla volontà della Sig.ra Severina Forlati, madre di Roberto, ha fornito i mezzi iniziali per poter assegnare una borsa di studi a giovani ricercatori in ambito oncologico e ha visto sostenere importanti ricerche in significativi ambiti oncologici. Per l’occasione verrà presentato il libro “Un progetto di ricerca per il futuro” che ripercorre questi 10 anni e vuole essere un esempio di cosa possa nascere dalla sinergia di intenti tra la generosità di una famiglia colpita da un lutto e dalla mission di un’associazione come Garda Vita. L'ingresso alla serata è libero.

