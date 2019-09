Monticelli Brusati: In Viaggio sulle Strade del Ferro

La L.A.M. Lega Antichi Motori con sede a Monticelli Brusati organizza la rievocazione storica “In viaggio sulle strade del ferro”, che si terrà sabato 28 settembre e domenica 29 partendo dal Bar – Ristorante RISTOP di Rodengo Saiano. I protagonisti sono i camion, i pullman e i mezzi da lavoro oramai storici con tutti i loro autisti.

Il viaggio sulle strade del ferro si compone di due distinti momenti: la sfilata con un corteo di circa 50 veicoli e l’esposizione statica.

La sfilata consta in un cordone di circa un chilometro di coloratissimi veicoli Fiat, Lancia, OM degli anni '50, '60 e '70, che hanno percorso le valli bresciane, per effettuare il trasporto delle merci qui prodotte o lavorate in un periodo passato di forte sviluppo dell’economia nazionale.

Si parte da Rodengo Saiano, si percorre la strada che porta ai paesi di Nave e Caino, il bellissimo Colle di S. Eusebio, la periferia di Odolo, ci si porta al Passo del Cavallo per raggiunge Lumezzane. Il traguardo è Passo Maniva, dove i veicoli saranno esposti e gli autisti potranno ristorarsi e condividere le emozioni del viaggio.

L’esposizione statica sarà organizzata al ritorno nel Piazzale delle Feste di Monticelli Brusati, dove rimarrà fino alla domenica pomeriggio a disposizione del gradito pubblico e degli scatti e riprese fotografiche di tutti gli appassionati.