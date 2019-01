Miss & Mister Model Italia: i più belli sono i bresciani Martina e Marco

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

I più belli sono Martina e Marco. Si chiude anche la settima stagione del concorso Miss & Mister Model con la finale che domenica 13 gennaio, sulle tavole del teatro Gloria di Montichiari, ha incoronato i due vincitori. Dopo le due prefinali di venerdì e sabato che si sono consumate presso il De Sica di Mazzano e che hanno permesso ai trenta finalisti di esprimere il proprio carattere attraverso il premio comunicazione e il premio “talent”, è stato il teatro Gloria di Montichiari ad ospitare domenica sera la finalissima del concorso di bellezza “Miss & Mister Model”, organizzato da Franco Mussari e Mary Berisha, giunto quest’anno alla settima edizione.

Una serata di grandi emozioni condotta da Alex Rusconi ed Emanuela Morini che hanno accompagnato il pubblico in un viaggio fatto di bellezza e di pathos. La serata prevedeva infatti, scaglionate, le eliminazioni delle Miss e dei Mister tra colpi di scena e lacrime di gioia e disperazione. Da trenta a venti, da venti a dodici, da dodici a sei per arrivare alle fasi finali con i due podi e l’elezione di Miss & Mister Model 2018. Sara Bianchi e Gabriele Pasta, Miss e Mister uscenti, hanno consegnato la corona e lo scettro ai due nuovi volti che resteranno in carica per tutto il 2019. Sono Martina Brunilde Santonocito di Capriano del Colle, 16 anni, e Marco Rossini di Nave, 23 anni.

A completare il podio delle Miss, Martina Di Paolo (di Lograto, 16 anni) che si è piazzata al secondo posto e Alessia Basilico (di Lazzate, 18 anni) che ha portato a casa la medaglia di bronzo oltre alla fascia speciale assegnatale dall’associazione dei prestigiatori bresciani “La Corte dell’Illusione”. Il giovanissimo Andrea Cerioni (Modena, 15 anni) è stato invece il secondo dei Mister mentre sul gradino più basso del podio si è piazzato (per la seconda volta consecutiva) il veronese Martino Castagnini (23 anni). Ospiti della serata il prestigiatore comico Mariano Navetta e la cantante Aurora Calabrese. “Siamo molto soddisfatti di questa edizione”, ha detto il patron Franco Mussari alla fine della serata, “siamo orgogliosi dei nostri ragazzi che, indipendentemente dal risultato, hanno dimostrato di essere disciplinati, puntuali e rigorosi nel seguire le nostre istruzioni, oltre alle normai regole di vita sociale. Si parla tanto male della generazione attuale mentre i nostri concorrenti ne rappresentano il lato lodevole”.

Dello stesso parere il presentatore Alex Rusconi, che conduce il concorso fin dai suoi inizi: “E’ un peccato che il pubblico non possa conoscere approfonditamente i nostri ragazzi”, dice Alex, “e ne veda soltanto il lato estetico. Sono bravissimi e fanno parte di una generazione che corre veloce e non perdona chi resta indietro. La mia generazione ha avuto molto più tempo per maturare. Sono davvero orgoglioso dei nostri Mister e delle nostre Miss.” Ora tutto è pronto per la stagione 2019 che partirà a breve con tante tappe e, ovviamente, tante emozioni