Riapre la Miniera Marzoli di Pezzaze

Domenica 4 marzo 2018 riparte la stagione per la Miniera Marzoli di Pezzaze. Le visite guidate inizieranno alle ore 14:00 e l’ultimo treno per l’ingresso partirà alle ore 16:30. La miniera sarà aperta poi tutte le domeniche con lo stesso orario.

A bordo del trenino giallo, i visitatori verranno condotti nel cuore della montagna, alla scoperta di un mondo ricco di storia e tradizioni che molti tendono ormai a dimenticare. Quest’anno ci sono anche alcune novità ad attendere i visitatori. Prima fra tutte, l’apertura di un nuovo tratto di galleria, allestita con fotografie d’epoca inedite. Ringraziamo per questo tutti coloro che hanno contribuito a farci avere queste meravigliose testimonianze.



Con il biglietto d’ingresso della Miniera, è possibile visitare gratuitamente anche il Museo “Il Mondo dei Minatori e l’Arte del Ferro” che da quest’anno ha una nuova sezione dedicata agli Archivi Storici della Miniera Marzoli/Stese.

Le visite guidate hanno lo scopo di difendere la memoria di un lavoro, le nostre radici… le nostre tradizioni. Perché è solo dopo essere stati per qualche tempo sotto terra in condizioni disagiate, quando ci si incammina verso l'uscita e si intravede in lontananza il fioco bagliore della luce, che non si può fare a meno di provare stima per quegli uomini che ogni giorno della loro vita hanno rinunciato al piacere della luce per permettere alle loro famiglie di sopravvivere.



Bhe, allora che aspettate? Le guide dell’Associazione Trekking Underground sono pronte per portarvi alla scoperta delle antiche gallerie dismesse e di ciò che questi luoghi riescono a trasmettere. Mentre la guida spiega, immaginate di tornare indietro nel tempo... immaginatevi i minatori che intorno a voi, con abiti leggeri lavorano duramente per ore e ore all'interno della Miniera al freddo, con un elevato tasso di umidità... immaginate di respirare quella polvere che un tempo dominava quei luoghi ed era causa di molte morti ... immaginate di sentire i rumori assordanti dei perforatori e delle mine che esplodono…lasciatevi trasportare dal fioco bagliore delle lampade a carburo.



Lasciatevi coinvolgere dalle spiegazioni e riflettete... pensate alla fatica e ai sacrifici che questi uomini hanno fatto!