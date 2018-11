Il producer bresciano Miki Zanetti pubblica "On Your Side"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

"On Your Side", "1994" e "Untitled" sono i titoli dei singoli dell'EP rilasciato sull'etichetta europea Ogopogo Records, incentrati su sonorità calde e allo stesso tempo "grezze", che fanno riferimento al periodo estivo in cui è stato prodotto e concepito l'album, con un mood piacevole e spensierato. I brani sono stati prodotti utilizzando un insieme di elementi che creano un'atmosfera grintosa, rilassante e serena. "On Your Side" è la traccia che da il titolo all'EP, in cui risaltano le batterie,un basso energico e il synth in stile House anni 90'.

E' già testata nei dancefloor ed è pronta per esplodere ulteriormente! Questo singolo è stato remixato dal producer Mario Arici, con una versione più melodica e progressiva rispetto all'originale e con l'aggiunta del rhodes che esalta un sound differente. "1994" risalta un periodo di spicco per le sonorità inserite all'interno del brano e l'artista ha utilizzato synth analogici, batterie hardware che rendono un clima accattivante e unico. "Untitled" (909 Bonus Track) ha l'intento di coinvolgere in maniera diretta l'ascoltatore e suscitando emozioni intense. E' un brano esclusivo incluso nell'EP, fondato sulla storia della drum machine, con cui sono basate la maggior parte delle produzioni di musica elettronica, sin dagli inizi degli anni 80' fino ad oggi.

