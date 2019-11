La poesia è un sentiero di pace: incontro con Migena Arllati e Luan Rama

Nell’ambito dei progetti di collaborazione, ricerca e interscambio culturale tra l’Associazione Culturale Movimento dal Sottosuolo e alcune associazioni e istituzioni albanesi, va in scena a Brescia una nuova tappa di questo cammino iniziato nel 2013 con l’uscita del libro “poetre”.

La poesia è un sentiero di pace

POETRY is the way to peace

Incontro con i poeti albanesi MIGENA ARLLATI e LUAN RAMA

venerdì 29 novembre 2019 – ore 20:30

presso la sede dell’Associazione Comunità Albanese in Italia

Rua Sovera 75, 25122 BRESCIA

presenta l’incontro ANDREA GARBIN

traduzioni di VALBONA JAKOVA

L’incontro è inserito nella programmazione delle attività riconducibili alla chiamata internazionale del WORLD POETRY MOVEMENT, e vede la collaborazione dell’Associazione Comunità Albanese in Italia – sede di Brescia, dell’Associazione interculturale Donnaltrove, e del BALKAN THEATER di Valbona Xibri.