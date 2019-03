Il rapper bresciano May Dave pubblica il singolo "storie di strada"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

May Dave, talento bresciano, dopo aver pubblicato lo scorso Maggio "Dalle 9 alle 11" Ep, con il quale ha ricevuto notevoli riscontri da parte del pubblico, con l'uscita di tre video ufficiali dei singoli estratti dall'album, torna sulla scena con "Storie di Strada", il suo nuovo brano prodotto da Mr Osc. May Dave con "Storie di Strada", che anticipa e attribuirà il nome al suo album in uscita prossimamente, racconta un mix di esperienze vissute da giovani ragazzi che hanno trascorso periodi di vita non semplici, ma bensì ricchi di delusioni ricevute da affetti, problemi legati alle dipendenze, diverse difficoltà giovanili e direttive da accogliere per poter sopravvivere "in strada". Il beat è stato realizzato dal producer Mr Osc., con cui il rapper collabora da diversi anni e ha fondato Locura Rec, realtà italiana per giovani talenti Hip Hop e nata a Brescia. "Storie di Strada" è stato registrato negli studi e con il supporto della solida realtà Clockbeats di Brescia.

