Scuola di Musica del Garda: incontro con il Maestro Maurizio Colonna

Sabato 21 aprile presso la Scuola di Musica del Garda sarà presente il noto concertista chitarrista Maurizio Colonna che terrà un incontro per allievi sulla tecnica della chitarra classica applicata anche alla musica moderna. L’incontro è aperto ad allievi effettivi ed uditori ed indicato non solo per chitarristi ma anche per tecnici del suono che vogliano approfondire il settore della microfonazione relativa alla chitarra classica. Il Maestro terrà lezione dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,00. Il costo di partecipazione è di € 30,00 per gli allievi effettivi e di € 10,00 per uditori.



Il programma:

1. La creatività e la preproduzione discografica: problematiche e approcci diversi.

2. La produzione videodiscografica: realizzazione di demo promozionali e prodotti finiti da immettere all'interno del mercato;

3. La musica di insieme: proposte progettuali con repertori vari e formazioni non tradizionali;

4. La tecnica chitarristica al servizio della creatività: armonizzazione ed improvvisazione nei vari stili.



Informazioni e iscrizioni presso la Scuola di Musica del Garda tel: 3405056811. Mail: segreteria@scuoladimusicadelgarda.it



Maurizio Colonna (Torino, 1959) è considerato unanimemente uno dei più grandi chitarristi classici del nostro tempo. Ha iniziato a suonare la chitarra a cinque anni, a sette ha debuttato in teatro come solista, e a diciassette ha suonato il Concierto de Aranjuez, per chitarra e orchestra, accompagnato dall’Orchestra da Camera dell’Angelicum di Milano, in presenza di Joaquin Rodrigo. Da allora la sua carriera di interprete e compositore lo ha reso celebre in tutto il mondo. Intensa la collaborazione con la pianista-compositrice Luciana Bigazzi – con cui ha fondato l’etichetta discografica NCM – e con il chitarrista australiano Frank Gambale, numerose le apparizioni in tv, i riconoscimenti artistici e i concerti nelle sedi più prestigiose. Ha suonato di fronte al Papa e al Presidente della Repubblica Italiana ed è stato il primo chitarrista classico a esibirsi come ospite internazionale al Festival di Sanremo. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni editoriali e discografiche. www.mauriziocolonna.com.