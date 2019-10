Marmentino: escursione al chiaro di luna in Vaghezza

Conoscere la Luna e apprezzarne la bellezza come paesaggio naturale. Escursione notturna a carattere divulgativo e conoscitivo su temi legati alla Luna e all'ambiente naturale attraversato, con l’ausilio di testi, musiche e immagini per scoprire ciò che la Luna ha da raccontarci e come ha ispirato l’umanità nei secoli.



A chi è rivolta: escursione notturna rivolta a escursionisti adulti con sufficiente allenamento fisico, buone condizioni di salute e sufficiente esperienza. La presenza di cani in questa escursione non è ammessa. L’escursione, di una durata complessiva di circa 2,30 ore comprese le soste, sarà a carattere divulgativo e conoscitivo su temi legati alla Luna e all’ambiente naturale attraversato, con l’ausilio di testi, musiche e immagini per scoprire ciò che la Luna ha da raccontarci e come ha ispirato l’umanità nei secoli.



Descrizione: dal parcheggio dei Piani di Vaghezza, verso le ore 21,00, avrà inizio l’escursione con interventi dedicati alla Luna e all’ambiente boscoso attraversato. Difficoltà: escursione su stradine sterrate e sentieri per lo più pianeggianti, brevi tratti di sentiero sassoso in salita e traccia attraverso il bosco, tempo necessario 2,30 h andata e ritorno comprese alcune soste per interventi divulgativi. Dislivello in salita andata e ritorno: ca. 100 m.



Dotazioni richieste per i partecipanti:

- abbigliamento adeguato a strati (pile, giacca a vento, berretto, guanti)

- torcia elettrica o pila frontale

- scarponcini da montagna o scarpe da trekking (preferibilmente a caviglia alta) con suola scolpita, buona tenuta e aderenza, no scarpe da tennis o scarpe lisce

- borraccia con acqua (non fredda) o thè caldo (1 litro)

- bastoncini da trekking se abituati ad utilizzarli



Come si raggiunge: da Brescia seguire la SP345 della Val Trompia e, subito dopo Tavernole sul Mella, svoltare a destra seguendo le indicazioni per Marmentino e Vaghezza; superato il Comune di Marmentino su un ampio bivio svoltare a sinistra in direzione Irma-Vaghezza (cartelli) e al primo bivio prendere a destra proseguendo con due tornanti e qualche curva fino a raggiungere l'ampio parcheggio sterrato dei Piani di Vaghezza, presso il Chiosco Lebalo (ca.30/40 min. da Brescia).



In caso di previsione di maltempo durante la nottata di venerdì 11 ottobre, verificata nelle 24 h antecedenti l’escursione, l’attività non avrà luogo e sarà mio compito informare i partecipanti attraverso sms ai recapiti comunicati in sede di prenotazione.