Brescia: Mani-Festa

Mani-Festa è una festa, non una fiera. Potrai trovare moltissimi operatori olistici e sperimentare le varie discipline ricevendo trattamenti individuali o partecipando a laboratori di gruppo, ascoltare numerose e interessantissime conferenze anche con scrittori di livello nazionale, far divertire i tuoi bambini lasciandoli in custodia a mani esperte, fare uno spuntino oppure fermarti per pranzo o cena ascoltando musica originale e molto altro ancora.... tutto ad offerta libera e consapevole destinata alla copertura delle spese. Manifesta infatti è un evento privo di bancarelle e totalmente basato sul volontariato: ogni partecipante dona disinteressatamente tempo e sapere creando un'atmosfera magica!!!

Manifesta ti stupirà, ti aspettiamo!!!