Manerba: Garda ecofestival

Salvare il nostro pianeta A richiede il rispetto della natura e delle persone e di rimettere al centro il nostro territorio, ripensando gli stili di vita e ponendo l’ecologia quale motore di ogni scelta.



La prima edizione dell’EcoBioFestival del Garda “There is nt planet B” si terrànei giorni del 24-25 Agosto a Manerba del Garda in via degli Alpini presso il campo sportivo Rolly.



Il Festival ha come missione di diffondere sul territorio i valori e lo stile di vita eco sostenibile valorizzando le imprese, associazioni che si dedicano sempre con più attenzione a fornire prodotti e servizi nel rispetto dell’ambiente per il benessere della persona. Sottolineando a visitatori e turisti il patrimonio del territorio del lago di Garda.



Il Festival vuole essere un punto d’incontro e di partenza per approfondire tematiche ed entrare in contatto con realtà che offrono uno stile di vita nel rispetto dell’ambiente e delle persone.



Durante l’evento i visitatori potranno scoprire le proposte BioEco sostenibili presso gli stand. Avranno la possibilità di partecipare a dimostrazioni gratuite di varie discipline corporee. In uno spazio dedicato si potrà assistere a conferenze e convegni e nell’area food si potranno soddisfare i palati con proposte BioVeg. Anche i bimbi avranno il loro spazio ludico con laboratori creativi e contemporaneamente educativi mentre per gli adulti in serata ci saranno momenti di intrattenimento musicale.



Attraverso l’organizzazione del Garda Ecofestival, l’Associazione “Verso il DES basso Garda” intende promuovere la creazione di una rete di imprese, cooperative, associazioni e liberi cittadini che si riconoscano quali attori di un cambiamento sociale ed economico, a partire dal proprio territorio di riferimento. Inoltre si intendono mappare i soggetti interessati alla redazione delle “Pagine Arcobaleno del Garda”, quale strumento per dare visibilità a tutte le realtà impegnate in questo cambiamento e con l’obiettivo di divenire punto di riferimento per chiunque si interessi a questi temi





