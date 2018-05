Lonato Maggio Family

Nell'ambito del Viviparchi Festival 3.0 del 27 maggio presso la Rocca di Lonato, Viviparchi e Comune di Lonato del Garda organizzano due incontri sul nuovo marketing nell'era post moderna. Scenari nuovi e creatività inedite che ci vedono tutti coinvolti. Le mamme e le aziende partner di Viviparchi ne sono particolarmente consapevoli e con loro Viviparchi ha sviluppato due incontri che si terranno il 18 e il 25 maggio, a cui sono invitati tutti i genitori e gli interessati.



Venerdì 18 maggio alle 20.30 l'appuntamento è con Adriana Cantisani, noto personaggio televisivo del reality SOS TATA: "Tata Adriana: vieni con me nel mondo di English is Fun!”.



Presenta la serata: Saverio Fontana, amministratore Viviparchi

Saluto di Nicola Bianchi, Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Lonato del Garda.





Venerdì 25 maggio alle 20.30 l'appuntamento avrà come tema il "Societing: il marketing post moderno, nuove opportunità di lavoro ed interazione".



Moderatore: Michela Sartori - Fondatrice APP Family Point



Relatori:

Linda Gennari - moderatrice "Non Solo Mamme" Brescia

Anna Cavallaro - admin "Le Mamme di Montichiari"

Maria Carla Cejas - admin "Idee per bimbi e famiglie gruppo" Piacenza

Serena Garletti - admin "Noi mamme... Lonato"



Saranno presenti manager di aziende e di social media