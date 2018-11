Lonato: Letture di Fiabe con Giampaolo Simioni

FAMI #On the side, è il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione vinto e attivato dal distretto 11 del Garda.



Per l’anno 2018 sono stati attivati diversi progetti, attività e dispositivi sul territorio finalizzati a facilitare la comunicazione, agevolare le relazioni, semplificare le pratiche e sensibilizzare il territorio sul tema migrazione.

Sono stati aperti sportelli per i cittadini di origine straniera in alcuni uffici comunali, sono stati attivati progetti di integrazione nelle scuole, aumentate le ore di mediazione linguistico-culturale sia negli istituti di ogni ordine e grado che nelle realtà educative.

Sorgente e Nuvola nel sacco sono le cooperative di terzo settore che si occupano della realizzazione del progetto coordinati dai servizi integrati gardesani.

Tra le attività si propone la LETTURA DI FIABE CON LABORATORIO presso le fornaci Romane di Lonato, in via Mantova 52 domenica 11 novembre dalle 14,00 alle 17,00 in cui l’esperto Giampaolo Simioni allieterà bambini e familiari con la lettura di fiabe ad hoc sul tema del dialogo e, attraverso un laboratorio creativo, aiuterà i presenti nella rielaborazione dei temi affrontati in chiave ludica e costruttiva.



Entrata libera fino a esaurimento posti.