Brescia: lettere da Brescia

Presentazione letterario-musicale dell'ultimo romanzo di Roberto Denti, giornalista professionista, musicista e guida turistica. Un fiume di parole per ricucire uno strappo amoroso, per rimettere insieme i cocci di una intera vita, in nome di una comune passione per l'arte e la bellezza. Lungo le vie segrete della città di Brescia, vista anche di notte, una corrispondenza intessuta di seduzione e di indimenticabili itinerari romantici. Per cuori innamorati. Alla chitarra Roberto Denti e il maestro Dario Gazzardi. Ingresso gratuito.

