Leno: Rievocazione storica "All'ombra dell'Abbazia"

Rievocazione liberamente ispirata ad un evento storico testimoniato: la presenza a Leno dell’Imperatore Federico Barbarossa che, nel dicembre 1184, soggiornò nell’antica abbazia benedettina lenese per dirimere un’annosa disputa fra l’abate del monastero e il vescovo bresciano.

Programma

Dalle ore 16.00

Vita da campo medievale

Una passeggiata tra fuochi accesi ed accampamenti, cantastorie e popolani, dove assistere a dimostrazioni di tiro con l’arco, esercitazioni di spade e addestramenti



Taberna de lo viandante

Merenda, pranzo o cena dove gustare ottime pietanze medievali. A cura dell’ASD Handball Leno.



Pellegrini in viaggio e Semplice alloggio popolare

Due esposizioni, a cura del gruppo medievale “In Illo Tempore...”, dove scoprire la figura del pellegrino e conoscere come viveva una famiglia del 1200!



Ore 17.00

Racconti senza tempo

Menestrelli, cantastorie e novelle per piccoli e grandi!



Ore 17.30

Visita guidata agli scavi di Villa Badia alla scoperta dell’antico monastero benedettino lenese e delle ultime novità dagli scavi



Ore 18.30

La verità sull’inquisizione

A cura di Carlo Ferruggia e Danilo Torraca dell’associazione “Cenacolo Triskeles” di Bergamo, con la partecipazione del gruppo medievale “In Illo Tempore...” di Leno



Ore 20.00

A tavola con l’Imperatore

Una cena unica, animata da musici e giocolieri, dove il sapore dei cibi e l’ebbrezza dei vini saranno allietati dalla presenza dell’Imperatore - su prenotazione al n. 3409792870 costo 35€



Ore 21.15

Sfide, gran duelli e giochi d’arme dimostrazioni, battaglie e competizioni per raccontare l’arte del combattimento



Domenica 29 settembre

Dalle ore 10.00 alle ore 19.30



Riapertura della manifestazione

Vita da campo medievale - Taberna de lo viandante - Mostre ed allestimenti



Ore 15.00

Visita guidata agli scavi di Villa Badia alla scoperta dell’antico monastero benedettino lenese e delle ultime novità dagli scavi



Ore 16.00

Rievocazione dell’arrivo di Federico Barbarossa a Leno a cura dei gruppi presenti:

La confraternita del Leone - Compagnia del Nibbio – Saggitarii - Treviade - Ordo Regius – Arcieri del Martello - Le tre cipolle - Pier Paolo Pederzini



Ore 17.00

Gran Torneo di Arceria

Gli armati si sfidano in onore dell’Imperatore!



Ore 18.00

La Bibbia di Leno

Un manoscritto unico dallo scriptorium dell’abbazia leonense

Incontro con Ennio Ferraglio, Direttore della Biblioteca Querianiana di Brescia



Ore 19.00

Saluto delle autorità ai gruppi partecipanti e chiusura della manifestazione