Museo di Santa Giulia: "Maschere oltre le apparenze", workshop con Katia Giacomini

Domenica 16 febbraio

METTITI IN GIOCO! Il primo ciclo di workshop per i "non addetti ai lavori"

MASCHERE OLTRE LE APPARENZE

Workshop con Katia Giacomini

Museo di Santa Giulia / Teatro romano



Non è necessaria nessuna conoscenza pregressa, basta portare entusiasmo e voglia di fare!



Strumento teatrale, per entrare nei panni di qualcun altro, mezzo per occultare la propria identità o, al contrario, per rivelare lati dell’animo. Ogni partecipante, con la tecnica della cartapesta, darà vita alla propria maschera, oggetto dal grandissimo potere evocatore, che sarà il tramite per scoprire la storia straordinaria del teatro antico.



Katia Giacomini

E’ un'artigiana-artista della carta pesta. L'incontro con questo materiale avviene a Rimini nel 1995, grazie ad un'amica. Si appassiona a questa tecnica, realizzando oggetti di diverse forme e dando così libertà al suo spirito artistico.

Una passione costante che è diventata la sua attuale attività, arricchita dalle esperienze dei laboratori che offrono la possibilità a chi è incuriosito di potersi avvicinare alla tecnica della carta pesta.



Durata: ore 10 -13 e 14 -16 (5 ore)

Appuntamento presso la biglietteria del Museo di Santa Giulia

Costo: € 45,00

Prenotazione obbligatoria: CUP 030.2977833-834; santagiulia@bresciamusei.com

