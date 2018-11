Iseo: presentazione libro di Giorgio Teruzzi

Giovedì 30 novembre alle ore 18.30 al Caffè Letterario Eden di Iseo (Piazza Garibaldi 6) Ardea Events presenta l’ultima opera di Giorgio Teruzzi, giornalista, dal titolo “Quando Ridi“ (parole sussurrate a una figlia), pubblicato da Rizzoli.

Nel romanzo, Teruzzi accompagna il lettore in un viaggio intimo nelle terre selvagge della paternità, attraverso lo sguardo di un uomo che non si prende mai troppo sul serio e riconosce nelle proprie le contraddizioni di una generazione. Un viaggio scandito da parole, quelle parole dense di emozioni e di significato che hanno scandito il rapporto del protagonista con la figlia e che introducono pezzi di ricordo. All’autore, durante l’incontro, il compito di svelare fino a che punto fiction e autobiografia si intrecciano in questo gradevolissimo libro da leggere tutto d’un fiato.

Per informazioni e prenotazioni: Ardea Events eventi@ardeaweb.com tel. 371 3406729. Giorgio Teruzzi – (Milano 1958), giornalista, scrive per il “Corriere della Sera”, Mediaset, “Icon” e Quelli che … il calcio. Ha imparato il mestiere, e molto altro, da Beppe Viola, è dirigente dell’A.S. Rugby Milano. Tra i suoi libri Suite 200 (2014, vincitore del Premio Bancarella Sport), Grazie Valentino (2015) e Semplice (2017).