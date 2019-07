Iseo: La Bibbia raccontata nel modo di Paolo Cevoli

La Bibbia. Il Libro dei Libri. Il Best Seller dei best sellers. Da tutti conosciuto anche se forse non da tutti letto.

Ma sicuramente, anche quelli che non l’hanno mai sfogliato, hanno qualche nozione di Adamo ed Eva, Caino e Abele, Noè e l’arca ec

Paolo Cevoli vuole rileggere quelle storie come una grande rappresentazione teatrale dove Dio è il “capocomico” che si vuole rappresentare e far conoscere sul palcoscenico dell’universo. Dio è il “Primo Attore” che convoca come interpreti i grandi personaggi della Bibbia. E forse anche ognuno di noi è protagonista e attore e può scoprire anche l’ironia e la comicità di quella Grande Storia. La modalità spiazzante e istrionica con cui Cevoli propone la sua personalissima rivisitazione dell’Antico Testamento produce risate a profusione. Che si uniscono però a una sincera commiserazione per i limiti di re, condottieri e profeti che vengono messi sotto i riflettori.

«È proprio così che si rivela l’amore di Dio: non sceglie i grandi, i perfetti, per attuare il suo disegno di salvezza e stabilire un’alleanza con l’uomo, ma rende grandi i piccoli».

di e con Paolo Cevoli - Regia Daniele Sala