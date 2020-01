Bimbo chiama Bimbo: "Incontri Notevoli", focus sulle competenze per il volontariato

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Un focus sul volontariato e sull’esercizio delle proprie competenze è il filo conduttore della rassegna Incontri Notevoli, organizzata dall’associazione Bimbo chiama Bimbo con la collaborazione della Presidenza del Consiglio Comunale di Brescia.



Diversi gli ambiti toccati dai cinque appuntamenti in programma: dal volontariato socio-sanitario, ai temi dell’accoglienza e dell’integrazione, al contrasto alle mafie. Intervengono interlocutori interpreti di storie di servizio, di dedizione all’altro, di cura della bellezza, a volte di sofferenza, accomunate dal desiderio di essere trasferite e di germogliare in altri contesti.



Gli incontri, a ingresso libero, si tengono presso la sede di Bimbo chiama Bimbo (Via Fontane 33 - ingresso carraio in via S. Antonio 16, nel quartiere di Mompiano, Brescia), sempre a partire dalle ore 20.30. Si comincia venerdì 24 gennaio con una serata sull’incontro tra diverse culture dal titolo “Ci conosciamo?”, in dialogo con Omar e i ragazzi del Centro Islamico Culturale di Brescia.



Gli altri appuntamenti, sempre caratterizzati da alcune domande-chiave, riguardano:



Giovedì 20 febbraio: “Sappiamo?”, sul tema del viaggio migratorio, con i ragazzi della cooperativa Kemay e la dott.ssa Donatella Albini (ginecologa e operatrice della Mediterranea Saving Humans)



Venerdì 27 marzo: “Ci sappiamo valorizzare?”, sul tema della valorizzazione delle proprie competenze, con Luca Flocchini (autore del libro “Eh già… Sono ancora qua!”) e Mauro Scarpari (campione di handbike)



Venerdì 17 aprile: “Ci opponiamo?”, sul tema del contrasto alle mafie, con Bruno Palermo (scrittore e giornalista)



Venerdì 22 maggio: “Ci offriamo?”, sul tema del volontariato socio-sanitario, raccontato da Giovanna Callura, Michele Battagliola e Nicoletta Palai (medici attivi nel contesto bresciano e impegnati in forme di volontariato generativo).



Per informazioni: Associazione Bimbo chiama Bimbo odv, tel. 0302093006, email: info@bimbochiamabimbo.it, sito internet: www.bimbochiamabimbo.it