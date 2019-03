Brescia: in arrivo “hundreds of scars”, il nuovo singolo dei bresciani Hunternaut

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

“Hundreds Of Scars” Dal 15 marzo in rotazione radio e video Guarda il video “Hundreds Of Scars”: https://youtu.be/-9meNgNo7Lo Esce il 15 marzo 2019 il secondo singolo "Hundreds of Scars", che anticipa l'uscita del primo album “Inhale” della band bresciana Hunternaut, pubblicato e distribuito da (R)esisto. Streaming e digital download: https://song.link/i/1455388883 Hunternaut è un gruppo bresciano nato alla fine del 2014, come progetto post-grunge, prendendo l’aggressività tipica degli anni ’90 di gruppi come Nirvana e Alice in Chains fino ad i più recenti Seether, ma con nuove sonorità. A questo si aggiunge un tocco di progressive (o sludge) dato sicuramente dall’influenza di gruppi quali Tool e A Perfect Circle, con un’attenta ricerca del suono complementare ai sentimenti introspettivi dei testi scritti in inglese. Il primo lavoro è l’EP “homemade”, registrato da Edoardo Bottura e mixato/masterizzato da Daniel Fernandez nel 2017 presso lo studio ‘Music&Life’ di Andrea Ziglioli a Calcinato (BS).

La band inizia il suo percorso live suonando in locali bresciani come Gasoline Road Bar di Castegnato, Orso Furioso e Cherry Dance, allo storico locale Lio Bar, e sul palco del Colony, che vanta una fama internazionale per i suoi eventi black metal, in apertura a Regardless of Me; partecipando a festival ormai celebri come il RIFF (Rock in Franciacorta Festival) suonando in apertura a Plan De Fuga, Restart Musicando suonando in apertura a Giorginess, alla celebre festa indipendente bresciana di Radio Onda D’Urto Nell'Ottobre-Novembre 2018, entrano nello studio Indiebox Music Hall, per registrare il primo album dal titolo “Inhale”, da cui è estratto il primo singolo omonimo Gli Hunternaut sono: Cristian Longhena – Voce e Chitarra Alessandro Biasi – Chitarra Stefano Ronchi – Basso Luca Prandelli – Batteria www.facebook.com/HunterNautBand www.instagram.com/hunternaut_band www.hunternautband.webnode.it