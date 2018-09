In centro a Brescia torna "La Giostra di Brescia", rievocazione storica dei grandi festeggiamenti per l'arrivo in città della Regina di Cipro Caterina Cornaro.

Sabato 29 settembre, a partire dalle 20, la "Cena della Regina" con spettacolo pirotecnico ed esibizione gruppo sbandieratori. Domenica, a partire dalle 15, corteo storico e grande torneo cavalleresco.