Gargnano: camminata sulla cima del Comer

Escursione panoramica a cima Comer (1200mt).il giro ad anello, ha una lunghezza di circa 7,5 km con un dislivello di 750 mt circa, il tutto per una durata di 5,5h circa ( compresa pausa pranzo al sacco , in vetta ), il percorso è un misto di mulattiera su sasso mosso e sentiero di montagna, qualche tratto è esposto (nulla di pericoloso) e qualche tratto è un sentiero attrezzato data la difficoltà in alcuni tratti, faremo sosta anche all eremo s.valentino lungo il tragitto. l escursione denota una certa difficoltà, come avete potuto leggere , sia per qualche punto tecnico, che per punti con pendenze di un certo tipo ( il tutto fattibile)